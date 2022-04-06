【債息倒掛】摩根資管許長泰：料未來3至6個月債息倒掛情況持續

▲ 摩根資管許長泰：料未來3至6個月債息持續倒掛

美國國債孳息率曲線倒掛，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，短息受美國加息牽動而上揚，當聯儲局開始縮減資產負債表，向市場出售長期債券，長息亦會上揚，但上升幅度應少過短息，預期未來3至6個月，債息倒掛情況會持續。他指，在高通脹環境下，債息倒掛幅度可能比以往周期約20至50點子為大。

內地達全年增長目標難度高

中國把今年GDP增長目標定於5.5%，許長泰指，內地疫情爆發，要達到全年GDP增長目標的難度非常高。疫情拖累首季經濟增長放緩，需要有更大力度的貨幣和政策政策支持，令下半年經濟增速進一步加快，才有望達到5.5%的目標。

他指，內地政府近年不再盲目追求經濟增長目標，更重視增長質素改善，即使最終未能「保5」，但能夠處理好疫情，或令市場運作如常，也未必是很大問題。

人民幣貶值風險不大

許長泰又認為，雖然中美貨幣政策背道而馳，但人民幣貶值風險不大，因內地貿易順差龐大，過去兩年，外資不斷流入中國股市及債市，都會支持人民幣走勢。

展望未來，他指要留意幾個風險，包括歐美加強制裁俄羅斯，如暫停輸入俄羅斯石油，會為全球經濟帶來額外壓力；二是加息周期比以往更長或更高，政策利率有上行風險，市場或要進一步調整；三是新冠病毒再度變種，阻礙經濟重啟。

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