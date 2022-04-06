▲ 【反壟斷】歐盟或要求超大型網絡平台繳交淨收入0.1%作監管費用 料每年締造至少1.7億港元收入

有外電引述歐盟文件顯示，當局計劃向超大型網上平台收取高達年度淨收入0.1%的年費，用作支付監督遵守歐盟新規則的成本。

歐盟各國及歐盟立法機關今月稍後時間或正式通過醞釀多時的《數位市場法案》（DMA，Digital Markets Act）。作為歐盟執行機構的歐盟委員會是史上首次徵收類似監管費用。目前歐盟委員會正尋求新收入來源，以便在疫情後推動歐盟地區經濟增長，並促進更綠色及數字化經濟，歐盟需要數十名專家來執行新的技術規則。

費用以監管任務所產生成本估算 最多為超大型網上平台0.1%淨收入

外電引述文件稱，年度監管費的總額應基於委員會根據條例實施的監管任務所產生估計成本，費用不得超過超大型網上平台（或超大型搜索引擎）供應商上一財政年度全球年淨收入的0.1%。

文件補充說，費用應與網上平台服務的規模成正比，而《數位市場法案》下受約束的超大型網上平台定義為每月活躍用戶達 4500 萬或更多的平台。

監管費用可為歐盟委員會帶來每年至少2000萬歐元收入

報道指，歐盟反壟斷負責人Margrethe Vestager上月曾向歐盟議會及成員國稱，上述監管費用或可為歐盟委員會帶來每年2000萬至3000萬歐元（約1.7億至2.6億港元）收入。

文件稱，非牟利網上平台供應商可免除監管費用，此舉將使維基百科和研究機構等公司受益。Google 母企Alphabet（美：GOOGL）表示，希望 DSA 的實施取得成功，並支持適當的監管費用，以詳細的方法為後盾，並與行業標準相稱。

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