【貨車司機】美國每年辭職貨車司機高達30萬人　大量招聘廣告所標年薪是虛假？

▲ 目前美國的貨運行業面對一大挑戰，就是每年有大量司機離職。（法新社圖片）

疫情下，物流成為推動經濟的一大「重點」，但目前美國的貨運行業面對一大挑戰，就是每年有大量司機離職，而大量招聘貨車司機的廣告所標出的「年薪10萬至12萬美元（約78萬至94萬港元）」的承諾基本都不真實。

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年輕人不願入行

美國交通部長Pete Buttigieg表示，目前美國貨車行業的缺口仍有8萬人。該部門的數據顯示，目前美國每年辭職的貨車司機高達30萬人。大量貨車司機離職也是造成美國供應鏈危機的一個主要原因。

「如果你詢問任何一名貨車司機，他們都會表示行業現狀有斷層。」駕齡3年、25歲的貨車司機Clayton Atkins表示，「其實不是貨車司機短缺，而是工資太少。」

根據美國勞工部的數據，2020年，美國重型貨車和托運貨車司機的平均年薪約為4.7萬美元（約37萬港元）。

Atkins表示，他在18歲參軍，22歲退役，之後他想重新開始，就選擇成為了貨車司機。「我為什麼要成為一名每月要開車3個星期、天天在路上、拋下家人和個人生活卻只賺5萬年薪的貨車司機？有很多工作能輕易地賺到5萬美元年薪。」Atkins說，「這也就是逾來逾多20多歲的年輕人，不願成為貨車司機的原因。

Atkins的第一份機送貨工作是送啤酒。「那基本可以說是貨車司機送貨種類中最糟糕的一個類別，因為每天實際的開車的時間也就2至3個小時，其他的時間卻一直都在加油站、酒吧等地方裝卸啤酒。」

他表示，之後他從事過多項平板運輸和重型裝卸等任務，現在他「略感輕鬆」，因為做的是能夠通過自動設備裝卸的運輸汽車工作。「貨車司機的工作有梯隊漸進的因素，不是剛進來就能賺快錢。」 Atkins說。

因此，很多美國的貨車司機目前都是年齡30至50歲的群體。當中大部分因有家人和朋友是司機而入行，而且通常不是他們的首選工作種類。

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責任編輯：李智美