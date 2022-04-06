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【電子消費券2022】希慎利園區推消費禮遇　Lee Gardens會員電子消費可獲最高600元優惠禮券

Hot Talk 16:09 2022/04/06

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【電子消費券2022】希慎利園區推消費禮遇　Lee Gardens會員電子消費可獲最高600元優惠禮券

第一期5000元電子消費券發放在即，希慎 （00014） 旗下銅鑼灣利園區推出「Savour the Spring Sensations漫遊春日 邂逅美好」消費禮遇，獎賞將分兩個階段登場：第一階段優惠將由4月7日起隨消費券同步放送，顧客只要於利園區內以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲高達12%消費回贈的電子優惠禮券。

Lee Gardens會員電子消費即賞高達12%消費回贈

Lee Gardens Club會員於4月7日起至20日期間於利園區內消費滿指定金額，即可尊享高達12%消費回贈，獲取高達600元電子優惠禮券。即日電子貨幣消費滿1000元（最多2張單據），可獲利園區電子優惠禮券100元；消費滿3000元，可獲利園區電子優惠禮券200元及DFS旗下香港T廣場美妝世界銅鑼灣店（希慎廣場）電子優惠券100元；消費滿5000元，可獲利園區電子優惠禮券500元及DFS旗下香港T廣場美妝世界銅鑼灣店（希慎廣場）電子優惠券100元。

利園區電子優惠禮券適用於超過200間商戶，涵蓋時尚服飾、生活消閒、親子玩樂以及美酒佳餚等不同類別。

更多1萬元消費券消息

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

 

相關文章：【電子消費券2022】置富Malls共11商場推2大消費券獎賞　同一商場兩商戶消費最高可獲3000元現金券

相關文章：【電子消費券2022】太古地產夥八達通推500萬消費券獎賞　太古城中心門檻最低

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