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【電子消費券2022】南豐向會員分批派2000元優惠券　南豐紗廠消費500元送150元禮券（附圖解）

股市 16:03 2022/04/06

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【電子消費券2022】南豐向會員分批派2000元優惠券　南豐紗廠消費500元送150元禮券（附圖解）

電子消費券2022周四（4月7日）派發首階段5,000元，南豐集團公布，會向旗下「NF Shopping」會員派發2,000港元優惠券，可在南豐旗下將軍澳廣場及Nan Fung Place使用，新會員同樣適用。南豐紗廠也推出消費券優惠，由4月7日起，在南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿500元，憑即日單據可獲得150元現金券。 

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南豐表示，2,000元電子優惠券分兩期發放，在4月11日至5月10日先送出首期價值1,000元優惠券，再於5月11日至6月10 日送出餘下1,000元優惠券。參與商戶包括湊湊火鍋、Infiniti C、YUM CHA、半島漁港、阿翁火鍋館、堅信號上海生煎皇、FANCL 、Innotier、Zoff、Pricerite實惠等。

在南豐紗廠方面，在4月7日至5月8日期間，消費者消費滿500元（最多兩張即日消費單據）後，憑單據獲得100元購物現金券及50元餐飲現金券各一張。

看清最新商場商戶消費券優惠，可見【電子消費券2022】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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經濟 南豐紗廠 將軍澳廣場 Tseung Kwan O Plaza 電子消費券 南豐
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