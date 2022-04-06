▲ 【MPF】積金評級：3月份人均損失逾3,200元、首季少逾1.6萬元 中港股票為罪魁禍首

環球股市波動，港股更是一度低見18000點水平，積金評級公布3月份強積金表現調查報告，估算460萬名強積金成員當中，3月份每人平均損失約超過3,200元，首季則每人平均損失約16,600元。

積金評級報告指，3月份強積金估算蒸發約150億港元，導致首季度錄得約762億港元虧損，是兩年以來最差的季績。3月底強積金總資產估算約為1.119萬億元，較2021年底的1.182萬億元下跌5.35%，相等於每名強積金成員的平均賬戶結餘由約257,700元下跌至約243,900元。

量度強積金成分基金平均投資回報的 「積金評級所有基金表現指數」3 月份下跌了 1.49% ，2022 年首季則下跌了 6.12%。積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，導致強積金持續虧損的罪魁禍首，是表現差勁的中、港股票。中、港股票是3月份兼今年以來表現最劣的資產類別，錄得連續三季見紅，亦是在過去12個月内的第9個月虧損。

川普指，3月份美國債息自2019年以來首次出現倒掛，加劇了對經濟衰退和滯脹的擔憂。金融市場面臨的風險持續上升，預期若這些風險未能消除，未來3個月市場將依然極之波動。不過，在預期極度波動的市況下，強積金成員不應驚惶失措。捕捉市場是難事，特別在不可預測的市場上，繼續投資及好好地分散投資，兼且聚焦長遠退休目標才是所有強積金成員的目標。

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編輯：姚卓然