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【科技狂人】馬斯克成Twitter最高持股股東　即籲網民表態應否加入修改內容功能

科技 16:05 2022/04/06

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Tesla創辦人馬斯克成為Twitter最大股東後，即在Twitter上舉行民意調查，讓網民決定是否應在Twitter加入修改功能。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，買下了Twitter 9.2%的股權，成為其最大股東。他隨即在Twitter上舉行民意調查，讓網民決定是否應在Twitter加入修改功能，Twitter行政總裁Parag Agrawal也回覆表示，這個投票相當重要，呼籲用戶謹慎投票。

【Twitter】馬斯克不滿Twitter算法有違言論自由　擬開發自家社交平台？

【特朗普平台】Truth Social上架不足兩個月　兩核心高層已離職？

馬斯克於昨（5日）發起民意調查，詢問Twitter用戶想不想要「編輯」按鍵。他更故意將兩個選項拼錯成「yse」和「on」，而截至本地時間6日，已經有超過440萬人表態。Parag Agrawal也有轉發該帖文，並稱「調查結果具極高的重要性，請小心選擇」，暗示著是次調查，可能直接影響Twitter是不是真的加入編輯鍵。

Twitter官方也表示，該企自去年開始，已在研究修改內容功能，並非從民意調查中取得靈感。而未來數月，付費版本Twitter Blue的用戶講可優先測試新功能內容，分析成效和改善方式，之後才正式開放給所有用戶。

【Telegram】溝通不良惹誤會？　巴西推行Telegram禁令僅維持2日

責任編輯：曾曉汶

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