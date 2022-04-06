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【債息倒掛】信安陳曉蓉：債息倒掛料持續一段時間　短期美國經濟出現衰退機率偏低

股市 15:50 2022/04/06

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【債息倒掛】信安陳曉蓉：債息倒掛料持續一段時間　短期美國經濟出現衰退機率偏低

美國2年期與10年期國債息差上周後期出現倒掛，引發市場關注，因孳息曲線倒掛一般是經濟衰退前的信號。信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉表示，自1950年代以來，美國每次經濟衰退之前，當地國債孳息曲線都會出現倒掛，目前美國十年期債息水平與該行年底預測相若，但在通脹預期推動下，十年期債息短期內仍有機會進一步攀升；同一時間，在第二季大幅度加息的預期下，更受加息幅度影響的兩年期國債利率水平或更大幅度上揚，兩者息差倒掛的情況可能要持續一段時間。

Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤【下一頁】

陳曉蓉指，從孳息曲線首次倒掛到經濟真正出現衰退，之間所需的時間有長有短，平均為12至18個月，有時甚至長達4年，而回顧過往加息周期，經濟在緊縮的第一年較大機會繼續增長，直至臨近加息周期尾聲。

「短期內，美國經濟出現衰退的機率偏低，至少在企業活動層面，未有訊號出現風險；即使近日股市受挫及企業債息差擴闊，亦未足以指向衰退。」

她假設地緣政治緊張局勢一段時間後紓緩，油價從高位回落至年底的約80至90美元水平，供應鏈問題下半年逐步解決，通脹數字開始回落，聯儲局今年大幅加息後可於明年放慢加息步伐，美國經濟今明兩年或可維持擴張步伐。不過，經濟增長目前面對較大下行壓力，該行下行增長情景，美國經濟或最快明年下半年步入衰退，逼使聯儲局將利率再次下調。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：【分析】債息倒掛不意味經濟衰退　數據顯示股市不跌反漲

相關文章：【美國經濟】美孳息曲線繼續倒掛　兩年期美債息逼2.5厘見近3年高

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