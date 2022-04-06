【旅遊放寛】南韓下月起分階段恢復國際航班 目標年底恢復至2019年的一半

南韓的疫情雖暫有回落，但仍處於不低的水平，南韓政府周二（5日）宣布，新增逾28.6萬宗確診，但已從高峰明顯回落。有見及此，南韓政府宣布，5月起將分階段解封國際航班，而首階段將於5至6月間實施，政府希望年底前國際航班可回復至疫情前一半水平。

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南韓當局表示，將增加前往入境免檢疫國家的國際航班，首階段是5月先將飛往歐美及泰國、新加坡等免隔離國家的班次，由現時每周420班增至520班，6月將每周增加100班，屆時每周有620班國際航班。次階段則於7月起開始，當疫情轉為風土病水平，到時每周更加開300班國際定期航班，而仁川機場每小時抵達航班架次亦放寬至30架。第3階段起，南韓的航空政策將回歸疫情前水平。

內政部長全海澈指，全國病例連續3周呈下降趨勢，上周的平均感染數字按周下降約30%，有需要調整航班數目，以配合正在上升的外遊需求。

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責任編輯：羅浩濂