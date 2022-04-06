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【DSE】中銀香港贊助免費網上學習課程　透過教育平台ECzone支援中學生自主學習

Hot Talk 15:44 2022/04/06

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【DSE】中銀香港贊助免費網上學習課程　透過教育平台ECzone支援中學生自主學習

中銀香港 （02388） 公布，贊助一站式綜合教育平台ECzone（www.eczone.com.hk）為全港中學生免費提供「網上學習課程」，內容涵蓋初中及高中（包括中學文憑試）課程的中、英、數主科，精選9大課題精讀班共超過30條「網上學習課程」影片，供學生於ECzone網站免費觀看及學習，鼓勵學生自主學習。

該行指，平台ECzone於每星期發布不同影片，照顧各年級學生所需，當中包括中學文憑試相關的應試課程，供應屆考生於開考前作最後衝刺，掌握應試技巧；其他精選影片包括「DSE中文卷二作文技巧強化班」、「必學Grammar大重温」、「Trigonometry高中三角學題型」等。學生只需於ECzone網站進行簡單登記，即可於6月25日或之前隨時觀看並重溫影片。

中銀香港表示，一直透過ECzone為學生、家長及教師提供各種學習支援或活動資訊，讓學生可在家自主學習。早前曾為老師及學生舉辦有關「元宇宙」的線上講座，由騰訊雲區塊鏈及非同質化代幣NFT（Non-fungible token）專家，介紹「元宇宙」概念、教育行業和NFT的結合場景等，吸引來自全港130多間學校、近500名師生參加。

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