【ET講股通】孫運喜：輪流撐（附time code）（第二版︰加入文字內容）

北水今日歸位，港股半日低開低走，美國聯儲局有鴿派官員放鷹，道指隔晚收市跌280點，恒指今早先承接美股跌勢低開282點，早後一度跌逾400點，下試22000點關口，半日跌320點，恒指最終收報22080點，跌421點，成交1342億元。阿里巴巴 （09988） 跌逾半成，三桶油逆市升，中海油 （00883） 升逾5%破頂；抗疫股開拓藥業 （09939） 飈升逾1倍，內房股午後大幅反彈破頂，中海外 （00688） 升逾5%，碧桂園 （02007） 升逾2%。港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：35 - 港股今日市況速覽 恒指低開後表現反覆

01：10 - 新經濟股回吐 騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌2%至5%

01：32 - 內房股、石油股造好 一度支撐午後恒指跌幅收窄

02：15 - 內地抗疫工作不理想 利淡港股

03：50 - 美國聯儲局加息縮表憂慮升溫

04：50 - 出現俄羅斯屠殺烏克蘭平民消息 歐美擬對俄再推新一輪經濟制裁不利市場氣氛

05：35 - 烏克蘭重提加入北約 利淡和談進程

06：50 - 內房股撐市 中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升勢不錯

08：26 - 觀眾問股：聯想 （00992） 可以買入嗎？

11：35 - 觀眾問股：宏華 （00196） 可趁油價高買入 甚麼價位買入較好？

13：53 - 觀眾問股：中移動 （00941） 回調到甚麼價位可再買入？ 走勢似杯與柄？

17：33 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 走勢點睇？ 如果加倉睇咩價位？上望幾多？

21：53 - 觀眾問股：榮昌生物 （09995） 70元重貨可否繼續坐？

25：59 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 發生甚麼事？ 是否有大手沽貨？140元有貨怎麼辦？

29：36 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 前景如何？ 現價可不可以買入？

32：34 - 觀眾問股：長實 （01113） 上望幾多？

34：52 - 港股收市市況速報 恒指跌市成交增、走勢普通

35：21 - 港股試頂後反覆拉鋸 有機會反覆下試考驗21200點至21300點

37：00 - 潛力股推介：中國食品 （00506）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，今日恒指下跌，主要受新經濟股拖累，阿里巴巴 （09988） 和美團 （03690） 跌得較多。內房股和石油股今日則表現不俗，一度令大市跌幅收窄。

中國疫情+儲局縮表+俄烏局勢 利淡港股

消息面方面，大市有不少利淡因素。首先，中國疫情未受控，上海單日新症破萬，新公布經濟數據令人失望，如3月財新服務業PMI急跌至42，與製造業PMI一樣落入收縮區，回到2020年3月疫情嚴峻時的水平。

其次，儲局收縮貨幣政策憂慮升溫，有理事認為應該5月就傾縮表，觸發美10年債息即升至2.55厘水平。第三，俄烏局勢令人擔心，兩國就布查鎮屠殺各執一詞，歐美醞釀新一波制裁，俄烏和談氣氛受影響。

板塊股份輪流升 今日到內房股及油股

今日點題3個字「輪流撐」，之前大市由低位調整上來，一度曾見22500點水平，與不同板塊股份輪流升撐住股市有關，先有內銀股，再到新經濟股，今日則到內房股和石油股。石油股受惠俄烏局勢再升溫，內房股則受惠內地逐步放寬限購措施，龍頭股中海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 在跌市下有不錯升勢。

恒指全日跌421點，收報22080點，大市總成交增加至1,342億元。用保歷加通道來分析，目前在通道上落屬正常，恒指穿過通道上方後試頂，現時反覆拉鋸，有機會下試通道中軸，即考驗21300點，以及前浪底21200點支持。

今日潛力股可吼中國食品 （00506） ，股價已經突破下降軌，且兩度試低位，似形成高低腳小雙底，若能升穿頸綫（3.04元）即可確認。

【「ET講股通」問股環節，包括︰聯想、宏華、中移動、長江基建、榮昌生物、舜宇光學、譚仔國際、長實︰立即觀看】

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