【ET講股通】孫運喜：輪流撐（附time code）

北水今日歸位，港股半日低開低走，美國聯儲局有鴿派官員放鷹，道指隔晚收市跌280點，恒指今早先承接美股跌勢低開282點，早後一度跌逾400點，下試22000點關口，半日跌320點，恒指最終收報22080點，跌421點，成交1342億元。阿里巴巴 （09988） 跌逾半成，三桶油逆市升，中海油 （00883） 升逾5%破頂；抗疫股開拓藥業 （09939） 飈升逾1倍，內房股午後大幅反彈破頂，中海外 （00688） 升逾5%，碧桂園 （02007） 升逾2%。港股後市點睇？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：35 - 港股今日市況速覽 恒指低開後表現反覆

01：10 - 新經濟股回吐 騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌2%至5%

01：32 - 內房股、石油股造好 一度支撐午後恒指跌幅收窄

02：15 - 內地抗疫工作不理想 利淡港股

03：50 - 美國聯儲局加息縮表憂慮升溫

04：50 - 出現俄羅斯屠殺烏克蘭平民消息 歐美擬對俄再推新一輪經濟制裁不利市場氣氛

05：35 - 烏克蘭重提加入北約 利淡和談進程

06：50 - 內房股撐市 中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升勢不錯

08：26 - 觀眾問股：聯想 （00992） 可以買入嗎？

11：35 - 觀眾問股：宏華 （00196） 可趁油價高買入 甚麼價位買入較好？

13：53 - 觀眾問股：中移動 （00941） 回調到甚麼價位可再買入？ 走勢似杯與柄？

17：33 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 走勢點睇？ 如果加倉睇咩價位？上望幾多？

21：53 - 觀眾問股：榮昌生物 （09995） 70元重貨可否繼續坐？

25：59 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 發生甚麼事？ 是否有大手沽貨？140元有貨怎麼辦？

29：36 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 前景如何？ 現價可不可以買入？

32：34 - 觀眾問股：長實 （01113） 上望幾多？

34：52 - 港股收市市況速報 恒指跌市成交增、走勢普通

35：21 - 港股試頂後反覆拉鋸 有機會反覆下試考驗21200點至21300點

37：00 - 潛力股推介：中國食品 （00506）

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