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【Google】Google地圖增駕駛實景導航　方便駕駛者辨認位置

科技 15:42 2022/04/06

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Google日前宣布，為增加駕駛用戶的體驗，會在未來幾周內推出新版本Google地圖，增添多項新功能，包括首次推出道路收費價格顯示、駕駛實景導航以及蘋果裝置的整合功能。（官網圖片）

不少駕駛者都會使用Google地圖，來尋找路線及查看位置資訊。Google日前宣布，為增加駕駛用戶的體驗，會在未來幾周內推出新版本Google地圖，增添多項新功能，包括首次推出道路收費價格顯示、駕駛實景導航以及蘋果裝置的整合功能。

【Google Maps故障】全球死機約兩小時　還有甚麼App作替代方案？

【烏克蘭】「一星負評」抵制俄羅斯　網民利用Google Maps支持烏克蘭

Google官方網誌指，Google Map將會首次加入道路收費價格顯示，當用戶在查看駕駛導航路線時，系統會提供收費道路的預計費用，也可選擇「只顯示免費道路」，有助用戶估算交通成本。不過這項功能暫時只供在美國、印度、印尼和日本國家使用，其他國家仍需要進一步等待。

添紅綠燈、停車標誌　避免行錯路

此外，Google表示未來會提升導航虛擬地圖的真實程度，提供更多街道實景，如沿途的紅綠燈和停車標誌，以及建築物等細節。在特定的城市更可看到駕駛道路的形狀、寬度或安全島等詳細資訊，方便用戶在駕駛時，能快速辨識自己位置，或是避免在轉彎時出錯。據悉，此功能將會在Android、Android Auto、iOS以及Apple的CarPlay版本同步獲得更新。

最後，Google亦針對蘋果裝置的用戶提供更便利的服務，如用戶可直接呼叫Siri操作Google Maps、為Apple Watch版的Google Maps提供獨立的導航功能，用戶毋需從手機上操作等。預計相關功能將於未來數月向蘋果用戶推出。

【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？

責任編輯：黃顯晴

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