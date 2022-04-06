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【DSE】恒生銀行旗下社交平台「夠薑蔥」推 「GO！ LIVEbrary」直播陪讀

Hot Talk 15:36 2022/04/06

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【DSE】恒生銀行旗下社交平台「夠薑蔥」推 「GO！ LIVEbrary」直播陪讀

DSE文憑試本月22日開考。恒生銀行 （00011） 推出的專屬年輕人社交平台 「夠薑蔥」推出 「GO！ LIVEbrary」，透過社交媒體陪伴疫境下備戰的DSE考生，為他們打氣及提供娛樂消遣以減壓，更加會用輕鬆的方法協助他們溫習和消化艱深考題。

「GO！ LIVEbrary」邀請得到網絡紅人「試當真」的許賢和阿慈、「熊仔頭」的夢雨，還有自家「薑蔥 What’s 噏」主持人包括薑、蔥、Ivan、Adeline，以及夠薑蔥《夢想 趕呀講》的兩位追夢達人本地果醬品牌Jam Story創辦人Jacqueline和香港首位手碟製作師阿丁，由明天起一連5場輪流以LIVE形式陪考生溫習，在「夠薑蔥」YouTube及Instagram同步直播，眾網絡會在小休時表演 「獨門技能」，包括寫大字、做手作、手碟表演及炮製果醬等，紓緩緊張的溫習氣氛。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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【DSE】教育局4.22如期開考文憑試　確診學生可自願決定赴竹篙灣應考

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