單位曾發生轟動命案　太古城凶宅劈價320萬沽　用家百無禁忌接貨

二手市場交投暢旺，買家就連凶宅都不放過。近期太古城一個三房事故單位以980萬元易手，低市價約三成，實用呎價不足11,000元。

中原地產趙鴻運說，太古城翠榕閣極低層C室，實用面積897平方呎，三房套間隔，外連公家平台（見下圖），向東南，望街景，於今年1月中放盤，當時叫價1,300萬元。及至近日，由於業主大幅劈價，所以獲外區用家洽購，而單位終以980萬元易手，實用呎價約10,925元。代理透露，買家為外區用家。

據了解，上述單位於2013年發生轟動命案，其後有凶宅投資者曾到上址睇樓，但認為事故嚴重，所以未有洽購。不過，有用家百無禁忌，於2013年6月以687萬元購入單位，最終持貨9年，現帳面賺293萬元，物業期內升值約42%。

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