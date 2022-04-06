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【虛擬經濟】曾俊華都有玩！高登討論區公仔「腦魔」成港產NFT項目 首批5,000個NFT本月內發行

理財智慧 17:09 2022/04/06

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高登討論區公仔腦魔（NOMORE）成為「NOMORECLUB」港產NFT（非同質化代幣）項目，首批5,000個NFT即將於本月在OpenSea發行，首1,000名White List成員可以5折入手（折後約0.09 ETH），前財爺曾俊華、一眾名人及KOL，都已擁有其個人腦魔NFT。NOMORECLUB項目更推出Create to Earn活動，邀請大家分享各自設計的腦魔，成功入選即可獲得一系列的福利。

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

NOMORECLUB即將於本月發行的首批NFT，第一擊將會有5,000個「腦魔」以 ERC721A 格式發行，改良後的ERC721A格式能有效減少同一交易時鑄造多張NFT的Gas fee，以節省交易費用。每隻「腦魔」NFT均透過演算法，隨機由不同稀有程度的面容、手、衣服、背景等共 200多個獨特特徵組合而成。

前財政司司長、人稱「薯片叔叔」的曾俊華都已率先擁有屬於他的「腦魔」NFT。他認為如果能把NFT概念用於支持文化創作，能加強區塊鏈技術在港的應用性，對本港的Fintech發展與普及也絕對是一件好事。此外，一眾名人及KOL，包括Ah Gi樊沛珈、日籍模特兒松岡李那、「杰寧公主」潘杰寧、大馬時尚名媛陳雪鈴及創作歌手黃妍，都是星級玩家之一，她們紛紛在Instagram分享「腦魔」NFT。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】前財爺曾俊華夥拍日本畫家  推3,000個Choi Yeah NFT助初創

【延伸閱讀】【虛擬經濟】港產元宇宙AiR METAVERSE  首輪香港建築物NFT號稱價值過百萬

NOMORECLUB亦於上週首度衝出香港，在美國紐約時代廣場插旗展示大型「腦魔」作品，更會按計劃陸續登陸全球各大城市，和世人一同分享「腦魔」故事。

NOMORECLUB最近亦舉辦了一個主打Create to Earn的活動 ，邀請大家分享各自設計的「腦魔」，再通過DAO官方驗證成為 NOMORECLUB legendary NFT新設計，在4月10日之前人人都可以遞交作品。成功入選就可以得到免費Airdrop，賺取該作品2022 年一半的版稅收入，更能自動加入White List和成為NOMORECLUB Legendary會員。據知網民反應熱烈，首批作品包括惡搞經典港漫《龍虎門》主角王小虎、日漫《JOJO的奇妙冒險》人氣角色空條承太郎及名畫《蒙娜麗莎》等等。

【延伸閱讀】【NFT】NFT助小眾市場殺出血路  陳奐仁望改變樂壇現況

【延伸閱讀】【俄烏局勢】烏克蘭推NFT博物館籌集資金  54個NFT將於下周上市

項目團隊透露，NOMORECLUB未來在發行一定數量後，將陸續開放給世界各地的藝術家，讓他們參與二創，促進創意聯乘。第二彈將會有額外5,000個「腦魔二世」（NOMORETWO）NFT面世，屆時所有持有者都有機會免費獲得。NOMORECLUB歡迎所有成員二次創作，獲票最多的二創「腦魔」將被鑄造成「腦魔二世（NOMORETWO）」NFT，創作者將獲分享利潤及版稅，由 NFT 持有人搖身一變成為 NFT藝術家。除藝術品外，NOMORE獨家商品（T恤、馬克杯、襪子、娃娃及海報等）將在NOMOREMALL上架出售。售價將根據3種不同級別會員等級而定（Legendary 持有者、持有者和公眾），持有者更可優先購買NOMOREMALL發售的持有者和名人聯乘限量商品。

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責任編輯：嚴浩文

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