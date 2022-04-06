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【烏克蘭戰爭】新西蘭對俄進口貨品 徵35%關稅

環球政治 16:00 2022/04/06

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新西蘭宣布加強對俄羅斯制裁，向所有由俄羅斯進口的貨品徵收35%的關稅，更會同時將現有的出口禁令擴大到與俄羅斯戰略產業密切相關的工業產品。新西蘭政府表明上述制裁措施，是為回應俄軍在烏克蘭布查針對平民的暴行。

【烏克蘭戰爭】傳返回烏克蘭人數增 不願他鄉當難民 【下一頁】

新西蘭政府周三（6日）宣布新措施，外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）與貿易部長奧康納（Damien O'Connor）表示根據《俄羅斯制裁法》，新西蘭會由本月25日起對俄羅斯進口貨品徵收35%關稅。

新西蘭也將現有的出口禁令擴大到與俄羅斯戰略產業密切相關的工業產品，包括資訊通訊設備及引擎。

奧康納指有關措施是為表明新西蘭不會支持俄羅斯的軍事資源，而上調關稅則表明新西蘭與國際社會共同努力向俄羅斯政權施壓。

普京指西方制裁俄 恐釀糧食危機 【下一頁】

馬胡塔發表聲明指出現在布查（Bucha）及其餘烏克蘭地區針對平民的暴行，令人憎惡及理應受到譴責，強調新西蘭會繼續對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）盲目的侵略行為作回應。

馬胡塔更指，新西蘭政府繼續呼籲追究俄軍針對平民犯下的戰爭罪責任，指新西蘭與其餘41國一致支持國際刑事法院起訴，也會提供資金支援調查。

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責任編輯：鄭錦玲

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