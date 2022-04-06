▲ 【高息股攻略】波羅的海指數9連跌、中遠海控東方海外齊跌 券商料哪家今年股息率逾15厘？

航運股去年業績大翻身，惟航運運費指標波羅的海乾散貨指數近期連跌9日，單計昨日跌4.1%，中遠海控 （01919） 、東方海外 （00316） 股價承壓。至下午3時15分，中遠海控跌7%、東方海外跌6%，綜合券商分析，兩家航運股今年業績依然可期，高股息有望今年延續甚至增加，但明年起變數增加，難維持高派息。

兩大航運股去年業績大增，中遠海控由停派股息11年，一躍成7厘高息股，預告派0.87元人民幣（折合約1.07港元）。以現價13.64元計，股息率7.8厘。

同系東方海外，全年每股派息60.138港元，周息率高達30厘。即使撇除特別息26.052港元，現價股息率也有17厘。

摩通料東海外股息率16厘 華泰料中遠海控17厘

摩通分析，中遠海控因應早年累計虧損，去年派息比率只佔盈利16%，遠不及同業約50%的比例。

該行引述，中遠海控管理層預期，今年多地放寬疫情管控，但航運樽頸問題複雜，料下半年前難以解決，料全年運費處高位，該行料中遠海控簽約率高足以抵銷運費潛在下跌影響，目標價高達30元，但因應管理層未有明確指引派息比率，未有股息率預測。

華泰證券就指，中遠海控淨現金974億元人民幣，有能力維持股息，料今年股息率可增至16厘。

東方海外方面，摩通指，東方海外派息比率高達70%，雖然股價反映投資者未滿意，但已屬行內高水平。該行引述管理層分析行業經前十年整合，運力增加溫和，不會如以往大起大跌。

摩通料，東方海外今年每股盈利平穩，不計特別息，股息回報約16厘。

不過，航運業始終屬周期性行業，難如內銀維持穩定派息。華泰證券預計，中遠海控2023年、24年收入分別按年跌14%、13%，股息率回落至11厘和6.5厘。

摩通就料，東海外2023年股息率回順至5.7厘。

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