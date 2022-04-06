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【業績|金融股】AEON信貸財務全年盈利升14%　末期息派22仙、股息率達8.5厘

股市 15:18 2022/04/06

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【業績|金融股】AEON信貸財務全年盈利升14%　末期息派22仙、股息率達8.5厘

AEON信貸財務 （00900） 公布截至2月底止溢利3.4億元，按年增長13.6%。每股基本盈利81.81仙，末期息派22仙，全年股息為每股44仙，派息比率為53.8%。

AEON信貸財務現升2.8%，報5.16元。以現價計算，股息率達8.5厘。

期內，收入10.5億元，按年減少3.7%。集團指，首三季度的經濟活動增加，導致信用卡及個人貸款的銷售強勁增長，然而，第四季度第五波疫情抑制了銷售勢頭。客戶貸款及應收款項總額因而沒有達到疫情前的水平。因此，集團錄得利息收入下降7.1%至年度的8.8億元。

另外，集團資產回報率為6.7%，按年升0.8個百分點；股本回報率為9.4%，按年0.6%。

展望今年，集團指，倘疫情於2022/23年度第二季度出現減弱的跡象，預計第2輪消費券計劃的推出將可能重振香港的經濟活動。為了在市場上保持競爭力，集團將更加依重多樣化的營銷渠道和活動來推廣其產品。

此外，集團將繼續尋找機會開設更多新的分行，加強本地消費促進活動，並聘請代言人推廣其產品。在技術開發方面，信用卡及貸款系統更換項目預計將在2022/23年度下半年完成。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

 

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編輯:姚卓然

 

港股 疫情 經濟 Aeon 信貸（00900） 信用卡 香港 金融

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