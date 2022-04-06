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【電子消費券2022】置富Malls共11商場推2大消費券獎賞　同一商場兩商戶消費最高可獲3000元現金券

Hot Talk 15:10 2022/04/06

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【電子消費券2022】置富Malls共11商場推2大消費券獎賞　同一商場兩商戶消費最高可獲3000元現金券

政府將於4月7日推出首輪5000元電子消費券計劃，置富產業信託 （00778） 旗下置富Malls共11大商場推出2大消費獎賞計劃。自4月9日起，置富Malls旗下11大商場包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、麗港城商場、都會駅、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈、華都大道，推出消費加倍賞，送出多間大型連鎖商戶總值逾100萬元現金券，包括超市百貨、保健護理、家居生活、零售美食、休閒運動等日常範疇。

Fortune+會員於推廣期內，在同一商場內任何兩間不同商戶消費滿指定金額，即可換領指定商戶現金券乙套，兼且同時賺取Point+積分。

花旗劉顯達薦4隻「香港重開」概念股【下一頁】

其中，Fortune+會員於+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場及都會駅場內任何兩間不同商戶以電子貨幣消費滿500元、1,500元或3,000元，憑即日電子貨幣簽賬存根及相符之商戶機印消費單據，即可分別換領相對應50元、250元或600元商戶現金券，送贈高達20%回贈。

    點擊圖片放大
    +2

此外，Fortune+會員另於置富都會、麗港城商場、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈於推廣期內兩間不同商戶以電子貨幣消費滿350元或800元，出示有效的即日商戶機印消費單據則可分別換領50元或150元指定商戶現金券乙套。

累積消費總額最高3名Fortune+會員 合共可獲逾1萬元禮品

華都大道僅限於活動期內逢星期六、日換領，換領時可憑7日內的消費單據（只接受由4月9日起發出之有效消費單據），同樣獲贈商戶現金券。各式商戶現金券匯集超市百貨、保健護理、家居生活、零售美食、休閒運動等，超過2萬張總值逾100萬元。

置富Malls旗下4大商場+WOO嘉湖、馬鞍山廣場、置富第一城、都會駅加碼推出最高消費購物賞，推廣期內於場內累積消費總額最高3名Fortune+會員，合共可獲贈總值超過1萬元智慧家電或電子遊戲產品，包括蘋果iPad Air （第5代） 64GB（Wi-fi）、Dyson 2合1涼風空氣清新機或NINTENDO Switch （OLED款式） 遊戲主機。

更多1萬元消費券消息 

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

相關文章：【電子消費券2022】太古地產夥八達通推500萬消費券獎賞　太古城中心門檻最低

相關文章：【電子消費券2022】新地多個商場推消費券推廣　合計逾2000萬元禮券禮品（附商場優惠圖解）

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