  • 26°C
香港時間 : 2022406日 (三) 15:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022消費券】V city & V Walk推「消費券五連發」 送出總值逾680萬元消費著數 消費滿2,000元送3,000元

理財智慧 15:12 2022/04/06

分享：

新一輪電子消費券5,000元明天（7日）到手，屯門及西南九龍區旗艦購物商場V city及V Walk宣布推出「消費券 爆買爆賞 五連發」，送出總值逾680萬元消費著數，優惠全面覆蓋不同類型的顧客，當中包括電子消費券即日消費滿2,000元，即可換領總值3,000元禮券。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

The Point會員於4月7日及指定快閃日子，以電子消費券即日消費滿2,000元，即可換領總值3,000元的指定商場及商戶贈券或禮券，賺盡150%回贈，同時亦可賺取會員積分。與此同時，於推廣期內累積消費最高的Big Spender，還可獲得最新iPhone 13 Pro (松嶺綠色) 乙部。至於精打細算的生活精同樣有賞，即日晚上6時起，The Point會員憑200積分可換領「早買·早賞$50」預留證，於推廣期內以指定電子消費券領取平台即日消費滿500元，即可換領50元健康食品贈券。

另外，惠及駕車一族的「智Net泊．$0消費賞」，只要即場透過指定QR Code 登記成為The Point新會員，並成功登記及啟動免觸式無感泊車支付，不但以後進出商場不用拍卡、一秒即過，更可輕鬆賺取高達200元 Point Dollar，於指定商戶可當200元現金使用。再者，V Walk及V city與市民「同心齊抗疫」，於場內即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領新冠病毒快速檢測套裝或口罩乙盒。

    點擊圖片放大
    +19
    +18

 

【消費券2022】南豐紗廠推消費券優惠 消費滿500元即送150元現金券【下一頁

【2022消費券】置富Malls「消費加倍賞」 送100萬商戶現金券及迷你家電【下一頁

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
QR Code 快速測試套裝 iPhone 13 口罩 電子消費券 V walk V city 香港 家電 商場

上一篇文章

【2022消費券】香港電訊The Club電子現金券低至5折 電子現金券回贈高達500元

下一篇文章

【異動股】 開拓藥業公布新冠藥臨床試驗數據 證明有效降低住院或死亡率 股價曾爆升逾2倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款