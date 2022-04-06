【2022消費券】V city & V Walk推「消費券五連發」 送出總值逾680萬元消費著數 消費滿2,000元送3,000元

新一輪電子消費券5,000元明天（7日）到手，屯門及西南九龍區旗艦購物商場V city及V Walk宣布推出「消費券 爆買爆賞 五連發」，送出總值逾680萬元消費著數，優惠全面覆蓋不同類型的顧客，當中包括電子消費券即日消費滿2,000元，即可換領總值3,000元禮券。

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The Point會員於4月7日及指定快閃日子，以電子消費券即日消費滿2,000元，即可換領總值3,000元的指定商場及商戶贈券或禮券，賺盡150%回贈，同時亦可賺取會員積分。與此同時，於推廣期內累積消費最高的Big Spender，還可獲得最新iPhone 13 Pro (松嶺綠色) 乙部。至於精打細算的生活精同樣有賞，即日晚上6時起，The Point會員憑200積分可換領「早買·早賞$50」預留證，於推廣期內以指定電子消費券領取平台即日消費滿500元，即可換領50元健康食品贈券。

另外，惠及駕車一族的「智Net泊．$0消費賞」，只要即場透過指定QR Code 登記成為The Point新會員，並成功登記及啟動免觸式無感泊車支付，不但以後進出商場不用拍卡、一秒即過，更可輕鬆賺取高達200元 Point Dollar，於指定商戶可當200元現金使用。再者，V Walk及V city與市民「同心齊抗疫」，於場內即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領新冠病毒快速檢測套裝或口罩乙盒。

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責任編輯：羅浩濂