▲ 【小米1810】小米成立12周年 雷軍微博發多張舊照片、包括小米舊logo及「剪刀手自拍」

今天是小米 （01810） 成立12周年 ，創辦人雷軍在微博發布多張舊照片，並「感恩所有幫助、關心小米的朋友們」。雷軍指，「12年前的今天，一家十來人的小公司在中關村悄悄的開張了......當時我們誰也沒有想到，小米能發展到今天的規模。回想起來，這一切都不可思議。」

雷軍：「剪刀手自拍」照片有點傻

雷軍更貼出12年前小米辦公室前台的照片，照片上有小米舊logo。除小米舊logo照外，雷軍還指自己於2015年在小米note發布會上演示小米note自拍功能「剪刀手自拍」照片，居然上了《華爾街日報》，笑指當時的自己「有點傻」。

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雷軍亦趁小米12周年，在微博發文感謝「米粉」。文中指12年前的今天，他們13個人一起喝了碗小米粥，在中關村一個細小的辦公室，開始了創業，經過多年奮鬥，終於成就了一家史上最年輕的500強企業。

雷軍指，每年米粉節內心總是「無限感慨，一片感激」，而第一屆米粉節舉辦時，「我們跟米粉們開了一場Party，當時的場地很小，只裝得下幾百位米粉；小米也很小，是一家才賣出的200多萬台手機的新面孔。」

今年米粉節來到了第11屆，主題是「奔赴未來，有你真好」。雷軍稱，小米成長了很多，構建起龐大豐富的智能生態，正在向著手機行業全球第一的目標全力推進。

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