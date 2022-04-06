【AUKUS】3國合作研究高超音速武器 英強調為國防用途

美英澳三國去年建立三邊安全夥伴關係AUKUS，3國周二（5日）發表聯合聲明，宣布合作研究高超音速武器，以掌握防禦能力，作為AUKUS三邊安全夥伴關係一部分。英國目前沒有擁有高超音速導彈，英政府強調新計劃目的著重國防。

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美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周二發表聯合聲明，宣布共同合作發展高超音速武器、反高超音速武器及電子作戰能力，並擴大共享資訊，加強國防合作發展。

聲明指，三國已經在網絡能力、人工智能、量子技術和其它海底技術增大合作，隨著在關鍵防禦及安全能力工作方面取得進展，將尋求與盟友及密切夥伴接觸合作機會。

三國領袖亦在聲明譴責俄羅斯無理入侵烏克蘭，重申會致力建立一個尊重人權、法治，以及在不受脅迫的情況下和平解決爭端的國際體系，支持自由開放的印太地區。

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美國及澳洲早已設立SCIFiRE計劃開發高超音速武器；英國現時未擁有相關導彈武器，英政府表示，現時未有開發自身高超音速武器計劃，但新合作有助評估日後需要，特別是部分國家增加發展高超音速武器，英國必須考慮如何防禦。

中國早前試兩枚具有核能力的高超音速導彈、俄羅斯亦首次使用高超音速導彈襲擊烏克蘭軍事設施，外界質疑美英澳合作研究高超音速武器，是否為制衡中俄兩國。

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責任編輯：郭麗明