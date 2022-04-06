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【烏克蘭戰爭】傳返回烏克蘭人數增 不願他鄉當難民

環球社會熱點 14:57 2022/04/06

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俄羅斯入侵烏克蘭已進入第6周，數以百萬計烏克蘭民眾逃離家園。惟有外媒報導指，近期重返烏克蘭的難民人數正在增加。烏克蘭官員表示，部分日子過境人士中一半為返國人士。有指情況反映即使俄烏戰爭或維持數年，烏克蘭民眾亦願意冒著一定程度上的危險在家園生活，亦不願繼續做難民。

普京指西方制裁俄 恐釀糧食危機 【下一頁】

《紐約時報》引述烏克蘭靠近波蘭邊境的利沃夫州（Lviv）副軍事長官Yurii Buchko報道，俄烏戰爭爆發時，離境人數是返國人數的10倍，但近來部分日子如上周六（2日），1.8萬名烏克蘭人離國，但同時亦有9,000人返國，從利沃夫州過境人數一半為返國人士。Buchko承認，返國的主要是婦女及兒童。

Buchko表示，民眾已開始了解戰爭，明白即使有戰爭亦可以留在烏克蘭。他指民眾一開始因恐慌離開，但家人依然在烏克蘭，預料隨更多商店及企業重開，烏克蘭民眾亦會重返工作崗位，他亦正在逾其他官員制定企業重啟計畫。Buchko透露，部分返國人士是運輸貨物的商人，但更多的是打算回家團聚的民眾。

歐盟國累計逐逾300名俄外交官 2日內驅200人 【下一頁】

烏克蘭邊境部隊數據亦證實趨勢，當地官員表示，返國人數激增反映，即使戰爭或維持數年，民眾願意生活在一定危險程度的家鄉，而非以難民身分在另一個國家及社區中生活。官員亦透露，由於俄軍已撤出基輔，部分民眾正重返首都。

烏俄戰爭爆發以來，已有逾400萬人逃離烏克蘭，另有逾700萬人逃離家園但仍留在烏克蘭。部分留在烏克蘭民眾已撤離至利沃夫州等其他靠近波蘭邊境城鎮，雖近期利沃夫州亦受俄軍炮擊，軍事訓練基地及石油設施受破壞，並造成數十人死亡，但大部分地區仍未受影響。

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責任編輯：李俊儀

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