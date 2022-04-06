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【南韓疫情】5月起分階段恢復國際航班 望年底達疫前一半

環球社會熱點 14:41 2022/04/06

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南韓新冠肺炎疫情雖有回落，但仍在不低的水平，南韓政府同時亦持續推進放寬防疫限制。南韓政府宣布，5月起分階段解封國際航班，首階段將在5至6月間實施。政府希望在年底前，國際航班可回復至疫情前一半水平。

以研究：60歲或以上打第4針疫苗 保護力料維持數周 【下一頁】

南韓國土交通部周三（6日）表示，上周四（3月31日）與防疫部門舉行疫情評估會議達成協議，分階段恢復國際航班。首階段於5至6月開啟，5月每周增加100班國際定期航班，6月時再每周增加100班，屆昤每周有620班國際航班。

仁川國際機場每小時抵達航班架次放寬至20架，其他機場亦在5與6月時分別重新向南韓國內疫苗接種者開放乘坐國際航班。5月先開放務安、清州及濟州機場，6月則為金浦和襄陽機場。

次階段於7月開始，直至疫情轉為風土病（endemic）水平。屆時每周加開300班國際定期航班，仁川機場每小時抵達航班架次放寬至30架。第3階段起，南韓的航空政策將回歸疫情前水平。

【英國疫情】擴大感染症狀列表 新增9項 【下一頁】

一眾政府部門綜合各方需求後，制定出今年底前國際航班恢復至疫前50％的目標。若計劃成功推行，政府估計11時航班數可升至2019年的51％。

為實施恢復國際航班計劃，國土部5月起將決定是否增開航空公司定期航班。目前，國土部每月與防疫部門協商，並決定國際航班的航線和班次。據悉，政府還在研究針對入境人員免除PCR檢測。

南韓政府宣布周二（5日）新增逾28.6萬宗確診，較日前稍為上升，但已從高峰明顯回落。當地專家曾預計，新確診會在20日左右降至20萬宗以下。根據Our world in data數據，南韓現時近87％人口已完成兩劑疫苗接種。

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責任編輯：吳漢培

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