港華智慧能源躋身五大國際ESG評級　運用免費平台推動ESG普及化

港華智慧能源有限公司（「港華智慧能源」；股份代號「1083」）年內首次參與標普全球S&P Global評估，並於3月底獲予以環境、社會及管治（「ESG」）評級，連同於2021年底獲國際認可的Sustainalytics及富時羅素頒發之評級，以及MSCI及恒生可持續發展企業指數，港華智慧能源已躋身五大國際ESG評級，讓投資者及不同持分者更清晰了解集團的業務營運狀況，特別是ESG帶來的風險和機遇。



集團早於香港法定要求，於2013年發布城市燃氣行業中的首本ESG報告（前稱企業社會責任報告）。其後，監管機構香港交易所對上市公司的ESG披露要求愈趨嚴緊，包括自2022年1月1日起進一步收緊要求，港華智慧能源希望善用免費公眾平台，推動ESG普及化，例如於社交媒體臉書贊助「能源百科」專頁，定期發布ESG領域的最新資訊，以及介紹再生能源的最新發展。



港華智慧能源執行董事暨行政總裁黃維義表示：「全球各國對ESG的關注度不斷提升，特別是逾130個國家已經訂立凈零排放的目標，而單靠政府推動節能減排並不足夠，還須商界企業共同努力落實執行。國際的ESG評級便是很好的指標，能夠監察企業在環境、社會及管治三大範疇的表現。不少投資者及基金均會參考企業在ESG評級的表現，影響其投資決定，因此回應ESG評級要求為未來熱門趨勢。」



黃維義補充：「港華智慧能源去年正式更名並宣布未來重點投資再生能源業務，在中國內地大力發展分布式光伏及儲能系統，預計到2025年協助200個工業園區達致零碳排放。此舉響應國家30.60雙碳目標的同時，亦將引領集團在固有燃氣業務開拓新商機，為社會、為經濟創造效益。」



展望未來，集團會持續參考國際ESG報告框架提升相關表現，而即將於4月發布的《2021環境、社會及管治報告》中，亦會反映集團在回應氣候相關財務信息披露工作組（「TCFD」）所完成的工作，包括從實體風險、轉型風險等範疇著手，識別和應對氣候變化對集團帶來的潛在機遇和影響，從而在業務營運層面作出調整。另外，集團亦強化數據披露質量和覆蓋比率，對所有環境排放數據點增加三年趨勢披露範圍，進一步完善温室氣體排放的數據可比性。



港華智慧能源《2021環境、社會及管治報告》將於4月內上載至官方網站：https://www.towngassmartenergy.com/tc/Media-Resources/Publications

港華智慧能源贊助「能源百科」臉書專頁，發布ESG領域的最新資訊，並介紹再生能源的最新發展，冀推動ESG普及化。掃描二維碼即可連接至「能源百科」專頁。



(特約)