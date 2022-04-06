【消費券2022】南豐紗廠推消費券優惠 消費滿500元即送150元現金券

明天（7日）就會派新一輪電子消費券，南豐紗廠亦將同步推出消費券獎賞，凡消費滿500元，便可獲得150元現金券。與此同時，又有機會參與「本地農產品工作坊」。而在復活節期間，深受大小朋友歡迎的「紗廠遊踪」亦會載譽回歸。

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由4月7日起，於南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿500元，憑即日單據可獲得150元現金券，包括100元購物現金券及50元餐飲現金券各一張，總值共150元。紗廠希望藉著消費券優惠，與大家攜手支持本地小店。推廣消費券同時，南豐紗廠亦希望鼓勵大家繼續關懷嚴重受疫情影響的家庭。紗廠將捐出於紗廠耕地種植農作物，並將於八月舉辦「本地農產品工作坊」，讓換領消費券優惠的顧客免費報名參與，製作農作物產品送予基層家庭。再者，為答謝醫護人員的辛勞，南豐紗廠特別向醫護人員送上祝福。凡出示醫管局員工證，即可獲贈50元餐飲券1張。

另外，「眼袋女孩紗廠遊踪」活動期間，訪客於南豐紗廠消費港幣500元或以上，憑即日消費單據(最多兩張)，即可免費獲贈「眼袋女孩紗廠遊踪小物袋」一個，把愉快的紗廠遊樂回憶，及眼袋女孩的正能量帶回家。禮品數量有限，換完即止。

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「眼袋女孩紗廠遊踪」活動及禮品換領詳情：

日期：2022年4月1日至30日

時間：早上10時至晚上10時

地圖領取處：南豐紗廠 - 紗廠坊地下禮賓部

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責任編輯：羅浩濂