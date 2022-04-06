  • 26°C
香港時間 : 2022406日 (三) 15:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2022】南豐紗廠推消費券優惠 消費滿500元即送150元現金券

理財智慧 14:25 2022/04/06

分享：

明天（7日）就會派新一輪電子消費券，南豐紗廠亦將同步推出消費券獎賞，凡消費滿500元，便可獲得150元現金券。與此同時，又有機會參與「本地農產品工作坊」。而在復活節期間，深受大小朋友歡迎的「紗廠遊踪」亦會載譽回歸。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

由4月7日起，於南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿500元，憑即日單據可獲得150元現金券，包括100元購物現金券及50元餐飲現金券各一張，總值共150元。紗廠希望藉著消費券優惠，與大家攜手支持本地小店。推廣消費券同時，南豐紗廠亦希望鼓勵大家繼續關懷嚴重受疫情影響的家庭。紗廠將捐出於紗廠耕地種植農作物，並將於八月舉辦「本地農產品工作坊」，讓換領消費券優惠的顧客免費報名參與，製作農作物產品送予基層家庭。再者，為答謝醫護人員的辛勞，南豐紗廠特別向醫護人員送上祝福。凡出示醫管局員工證，即可獲贈50元餐飲券1張。

另外，「眼袋女孩紗廠遊踪」活動期間，訪客於南豐紗廠消費港幣500元或以上，憑即日消費單據(最多兩張)，即可免費獲贈「眼袋女孩紗廠遊踪小物袋」一個，把愉快的紗廠遊樂回憶，及眼袋女孩的正能量帶回家。禮品數量有限，換完即止。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

「眼袋女孩紗廠遊踪」活動及禮品換領詳情：

日期：2022年4月1日至30日

時間：早上10時至晚上10時

地圖領取處：南豐紗廠 - 紗廠坊地下禮賓部

 

【消費券2022】麥當勞推出三款全消費券套餐優惠券 最平低至25元可享超值套餐【下一頁

【1萬元消費券】華懋集團推300萬元獎賞　於旗下商場及中環街市消費滿100元　可獲300元現金券優惠【下一頁

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
電子消費券 南豐紗廠 經濟 商場 南豐 香港

上一篇文章

【2022消費券】置富Malls「消費加倍賞」 送100萬商戶現金券及迷你家電

下一篇文章

渣打香港：恒指將在22000點上下以2000點幅度浮動 美元回落流入港股成二季度催化劑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【熔斷機制】多間航空公司觸發疫情熔斷機制 共四班航班禁飛抵香港
【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
【有相睇】荃灣中心新裝兩房戶　開價不到500萬　上車客再花2小時鋤價至478萬成交
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
【日圓新低】日央行行長稱日圓貶值速度「有點快」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款