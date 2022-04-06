【樓市熱話】內地女子豪花百萬買樓贈父母 未料單位因面向一地 父母感抗拒不願入住

大家在買樓時除了要觀察單位本身，還要細心留意鄰近的環境設施，以免在購入了單位才後悔。綜合內媒報導，內地有一名女子本出於孝心，大花金錢為父母買入了一公寓，然而其父母因單位窗外面向某地，而對單位感到反感。

報導指，內地有一位女子，豪花了百萬人民幣為父母購入了一單位，然而其父母在單位的窗外卻驚發現有一片多年歷史的公墓，並對此感到十分抗拒，不願意居住。

她指當初買樓時，地產經紀並沒有告知她單位能望到墳墓，而自己在收樓時也沒有留意，若當時對方有說清楚，她便不會購入，於是她要求發展商為他們調換新房，然而發展商卻拒絕，指當初在銷售的現場有標明西南方向能看到公墓，而現時房子經已全部出售，難以替她換房。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 老人家是較為避忌的。」，「太迷信只會讓人生活得更苦。」，也有人指，「把門窗封掉就解決了」，「百無禁忌，自己心安理得便可以了」，「有先人的保𧙗不是更好嗎？」。

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另有網民指，「 那座樓阻擋了公墓本來的開揚景觀，應該要給錢予先人才對。」，「聽聞對於當官的人是好的。」

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責任編輯：關海儀