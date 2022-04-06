【烏克蘭戰爭】普京指西方制裁俄 恐釀糧食危機

歐美等國近日加強對俄羅斯的制裁，歐盟據報有意禁俄羅斯煤炭進口。俄羅斯總統普京周二（5日）批評西方對俄羅斯實施的制裁除了推高能源價格，更會導致糧食短缺問題惡化。

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普京（Vladimir Putin）周二於俄羅斯出席一場有關糧食生產及發展的會議，提到西方制裁擾亂俄羅斯和白俄羅斯的肥料供應運輸，而天然氣價格上升也會加重西方國家生產肥料的成本。

他警告說能源價格急升加上肥料短缺將促使西方國家印鈔購買現有供應，勢必加劇較貧窮國家的糧食短缺情況，引起新一輪移民潮及推高糧食價格。

普京親信上周警告西方對俄實施制裁的情況下，俄羅斯或僅向友好國家供應農產品。

按照目前情況，普京認為全球市場無可避免會出現肥料短缺的現象，指俄羅斯必須更小心留意海外糧食供應，尤其是仔細監管俄羅斯向敵對國家的食品出口。

俄羅斯為全球最大的小麥出口國，主要向非洲和中東供應小麥，同時也是含有鉀鹽（potash）、磷酸鹽（phosphate）和氮（nitrogen）肥料的主要生產國。

俄羅斯每年生產超過5,000萬噸肥料，佔全球總額13%。

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普京又警告歐美各國，指俄羅斯將對外界企圖將任何俄羅斯資產國有化的舉動作出回應，更形容外國如沒收俄羅斯資產有得也有失。

他更強調俄羅斯在烏克蘭的軍事行動有必要性，指控美國正利用烏克蘭威脅俄羅斯，而俄羅斯政府要保護在烏克蘭說俄語的人免受迫害。

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責任編輯：鄭錦玲