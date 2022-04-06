【樓市熱話】新手業主太心急 付大訂後約時間上門度尺被拒 憂要延2個月才可入伙

大家在買樓前一定要與業主溝通好上門驗樓的細節安排，以免發生不必要的爭拗，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己近日買了一2手單位，並打算希望能與業主約時間，好讓他能上門度尺訂造傢俬，提早入伙，然而業主卻不願意，只同意樓主在收樓數天前約一次驗樓，他因而感到不滿並詢問網民這是否正常。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「業主這樣做是非常正常的。」，「你可以到同類型單位的樓盤睇樓，到時你想怎樣度也行。」，也有人指，「 這些也急不來，即使業主讓你上門度尺，也不會只量一次便可以訂做。」。

另有網民指，「現時從內地訂造傢俬來香港要十分長的時間，最少也要數月，你自己要有心理準備。」。

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責任編輯：關海儀