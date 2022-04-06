【航運股】波羅的海指數9連跌 拖累航運股急挫 中遠海控跌近8%

波羅的海乾散貨指數（BDI）連跌9日，累計大跌14.1%，而昨日（5日）單日更挫4.1%，拖累航運股股價承壓。其中中遠海控（01919）跌幅最大，一度急挫8.8%，低見13.42元，收報13.58元，仍挫7.7%，成交額13.7億元。

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跌幅緊隨其後是同系的東方海外（00316），跌6.1%，收報199.1元；海豐國際（01308）跌5.1%，收報28.1元；太平洋航運（02343）也跌近5%，收報4.25元。

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雖然航運股近日受BDI指數拖累下跌，但行業去年業績表現理想，盈利大增，當中中遠海控更預告首季純利增長78.6%，至約276億元人民幣；EBIT料錄得393億元人民幣，增長98%。而大行瑞信最新一份研究報告，指看好中遠海運（01919），認為是其中一家供應鏈受限的受益者。

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記者：郭秀慧