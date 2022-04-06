【內房股】房策再鬆綁 蘭州降買樓首期比例 內房物管股跑贏大市

內地各省市陸續放寬房地產限購政策，最新有消息指，蘭州計劃推二套房首期只需三成，帶動內房股跑贏大市。中國海外（00688）暫為表現最好藍籌，一度升8%，高見26.9元，暫報26.4元，仍升6%；另一藍籌華潤置地（01109）曾升4.4%，高見40.3元，暫報39元，升1%。兩家藍籌民企碧桂園（02007）及龍湖集團（00960）暫分別升1.7%及0.5%。

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物管股同樣逆市升，佳兆業美好（02168）及寶龍商業（09909）升幅最多，暫仍升逾9%；藍籌股碧桂園服務（06098）曾升3.6%，高見39.85元，其後升幅收窄，暫報38.7元，仍升0.7%。

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據外媒報道，蘭州市日前明確提出降低個人購買住房門檻，個人通過銀行和公積金貸款購買首套住房，最低首付款比例降至不低於20%，二套住房最低首付款比例降至不低於30%。同時對擁有一套住房並已結清購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買住房的買家，金融機構將執行首套房貸款政策。

另外，據內媒引述深圳市住建局網簽系統的數據統計顯示，深圳3月一手住宅成交從2月淡季回升50%至2,859套，二手房網簽則升26%至1,355套。

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記者：郭秀慧