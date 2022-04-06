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【異動股】 開拓藥業公布新冠藥臨床試驗數據 證明有效降低住院或死亡率 股價曾爆升逾2倍

股樓投資 14:36 2022/04/06

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開拓藥業（09939）公布，旗下新冠藥物臨床試驗數據反應佳，可有效降低住院或死亡率，並可顯著持續降低新冠病毒載量。消息刺激股價今早（6日）高開14.9%後迅速走高，一度大升逾2倍，創上市以來最大升幅，高見46元，暫報30元，仍抽升1.1倍，成交額增至21.8億元。

同場加映﹕【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

開拓藥業今早公布，旗下用於治療輕中症新冠患者的藥物「普克魯胺」在III期臨床試驗中，「普克魯胺」可有效降低住院或死亡率，而在伴有高風險因素的受試者中（特別是中高年齡組），能顯著降低住院/死亡率。在完成服藥大於7天的受試者，相應保護率為100%。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【見下頁

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症狀改善方面，「普克魯胺」可更好地改善新冠肺炎的部分相關症狀，如發熱、氣短、咳嗽，且改善持續優於對照組到至少第28天，又從給藥第3天到第28天，可顯著持續降低新冠病毒載量。

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記者：郭秀慧

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開拓藥業－B（09939） 新冠肺炎疫情 異動股 港股

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