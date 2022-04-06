【異動股】 開拓藥業公布新冠藥臨床試驗數據 證明有效降低住院或死亡率 股價曾爆升逾2倍

開拓藥業（09939）公布，旗下新冠藥物臨床試驗數據反應佳，可有效降低住院或死亡率，並可顯著持續降低新冠病毒載量。消息刺激股價今早（6日）高開14.9%後迅速走高，一度大升逾2倍，創上市以來最大升幅，高見46元，暫報30元，仍抽升1.1倍，成交額增至21.8億元。

同場加映﹕【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

開拓藥業今早公布，旗下用於治療輕中症新冠患者的藥物「普克魯胺」在III期臨床試驗中，「普克魯胺」可有效降低住院或死亡率，而在伴有高風險因素的受試者中（特別是中高年齡組），能顯著降低住院/死亡率。在完成服藥大於7天的受試者，相應保護率為100%。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

症狀改善方面，「普克魯胺」可更好地改善新冠肺炎的部分相關症狀，如發熱、氣短、咳嗽，且改善持續優於對照組到至少第28天，又從給藥第3天到第28天，可顯著持續降低新冠病毒載量。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧