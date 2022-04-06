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【職場熱話】WFH開會被上司責罵 後生女同事口頭道歉 忘關咪背後吐槽 「是你們需要人而不是我需要份工」

理財智慧 16:37 2022/04/06

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大家若需在網上開會時記得要小心發言或調靜音，以免因失言而導致嚴重後果，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指最近開會有一位女同事因工作不謹慎而被上司責罵，而當下那女同事也有道歉，於是上司便沒有再追究，然而那同事在未有調靜音的情況下說出了得罪上司的說話，十分失言，樓主最後笑稱不知道還能否看見她上班。

樓主經歷：

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【職場熱話】數碼港是全港最差上班地點？ 交通不便膳食又參差 港男：唯一優點是親親大自然 【下一頁

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「現時有很多年輕人也是這樣想的，收了人家錢卻不工作。」，「 人家又不等錢用，不喜歡便能隨便辭職。」，也有人指，「可能她家十分有錢，即使一輩子不工作也沒有問題。」。

另有網民指，「既然她也說出了實話，即使留下來也不好意思吧！」，「她說出了很多打工仔的心聲，人工低但工作又受氣。」。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數 

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責任編輯：關海儀

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