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【大行報告】贛鋒鋰業跌逾5%　大和：鋰產能增長能見度高、惟採購澳洲鋰輝石作價高於預期、削目標價三成至164元

股市 14:13 2022/04/06

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【大行報告】贛鋒鋰業跌逾5%　大和：鋰產能增長能見度高、惟採購澳洲鋰輝石作價高於預期、削目標價三成至164元

大和發表報告指，贛鋒鋰業 （01772） 海外及國內鋰礦場發展進度能見度高，但採購澳洲鋰輝石成不確定因素，重申「買入」評級，認為公司有長期可持續增長前景支持，但目標價由230元降至164元，下調幅度近三成。

該行表示，贛鋒鋰業為鋰供應的行業龍頭，公司努力透過新項目打破鋰供應的產能限制問題。就海外鋰礦，大和預計阿根廷的Cauchari-Olaroz及澳洲的Finniss將於今年下半年開始營運。中國方面，公司於青海2個地方、內蒙、江西、四川均有礦場。

隨着中國新余市下游提煉廠產能釋放，預料今年公司的碳酸鋰銷售量2.9萬噸，明年更增至6.6萬噸，2024年增至9.7萬噸。而氫氧化鋰今年銷售量達7.3萬噸，2023、2024年分別為8萬噸及10.1萬噸。

採購澳洲鋰輝石作價高於預期

不過，公司在與澳洲Pilbara Minerals作第2季鋰輝石定價為每噸4500美元，大和認為作價高於市場預期，認為至年底其作價料為每噸4000美元，即意味鋰產物平均成本為18.9萬元人民幣，並預計明年鋰輝石成本為每噸3000美元，鋰產物成本則為每噸13.6萬元人民幣。

對於工信部部署引導鋰鹽價格理性回歸，引起投資者對鋰價的關注，大和相信贛鋒將是最少受影響，因其鋰產能增長能見度高，且克制地將鋰產品加價。由於市場對鋰需求量強勁，該行將碳酸鋰和氫氧化鋰售價分別上調至平均每噸40萬元及30萬噸人民幣。

贛鋒鋰業現跌5.6%，報108.4元。

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編輯:姚卓然

大行報告 港股 贛鋒鋰業（01772） 目標價

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