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渣打香港：恒指將在22000點上下以2000點幅度浮動 美元回落流入港股成二季度催化劑

股樓投資 14:13 2022/04/06

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渣打香港財富管理團隊發表第二季市場展望，該行財富管理投資策略主管梁振輝認為港股估值仍然吸引，短期內下試第一季18000點低位機會不大，惟由於現價已較低位反彈不少，加上聯儲局5月加息半厘機會愈來愈大，市場將繼續反映有關因素，對港股造成一定壓力，預計恒指將在22000點上下以2000點的幅度浮動。此外，由於內地第二季為保增長或有降準、適度減息等利好政策出台，而美元後市回落亦有機會利好資金流入港股，有機會成為港股第二季催化劑。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

至於板塊方面，渣打未來6至12個月看好能源股、金融股及工業股，並指油價仍有機會造好，而且加息利好金融股，工業股除製造業股股份，亦看好出行相關的航空股與汽車股。此外，核心持倉板塊則有通訊、物料、必需品、健康護理及科技，但不看好非必需品股、房地產股及公用事業股。中資科網股方面由於高增長故事已失色，盈利不如以往預期高，上升潛力不大，長期部署催化劑欠奉。

【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價【見下頁】

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油價方面，梁振輝認為要視乎供求及地緣政局等因素，短綫仍較反覆，商品市場上升趨勢明顯，今年看好油價和金價表現，預計金價在未來1年會上試每盎司2,200美元水平。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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記者：張以正

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