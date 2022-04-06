▲ 【大行報告】花旗劉顯達薦4隻「香港重開」概念股 受惠本土需求積壓及首期5000元電子消費券派發

香港第五波疫情逐步受控，花旗認為，若新增確診人數逐步下降，香港將如期於4月21日起放寬社交距離限制防疫措施，建議投資投資者可以投資「香港重開」主題，短線可留意中銀香港 （02388） 、友邦 （01299） 、九龍倉置業 （01997） 及利福國際 （01212） ，料可受惠於本土積壓的需求反彈，及4月派發5000元電子消費券的刺激作用。

預期中銀香港2024年資本回報率改善至13%

花旗中國股票策略師劉顯達表示，香港銀行股目前僅反映聯儲局於2024年加息5次，每次加息0.25厘，較聯儲局的點陣圖加息7次仍有一段距離，而且港銀淨息差將擴闊，港銀中最看好中銀香港。

他解釋，雖然中銀香港對淨息差敏感度不及恒生 （00011） ，但中銀香港估值較吸引，成本控制亦較佳，預期中銀香港2024年資本回報率改善至13%，主要受惠於淨息差改善。

保險股方面，劉顯達指，隨香港防疫措施逐步放寬，保險從業員可恢復面對面與客戶交談及解釋保單細節，加上中港潛在通關可能性，未來友邦本港業務可能倍增。

地產股則看好九置及領展 （00823） 。他稱，5000元首期電子消費券將於4月7日派發，加上疫苗接種率上升，本地消費料可受惠。「清零」政策一直是窒礙香港開關的主要障礙，若內地疫苗明顯失控，或迫使內地改變防疫策略，中港有望更早通關。

劉顯達指，本港零售市道將自4月起好轉，防疫放寬及消費券派發，料利福國際最受惠，因其香港業務佔比較高，經營開支有限，估值亦吸引。

長線來看，劉顯達建議下半年可留意濠賭股，特別是銀河娛樂 （00027） 及金沙中國 （01928） ，香港旅遊相關股亦有助逐步受惠於香港與澳門及內地開關，故可關注香格里拉 （00069） 及中旅 （00308） 。

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