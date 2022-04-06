【2022消費券】置富Malls「消費加倍賞」 送100萬商戶現金券及迷你家電

新一輪消費券即將發放，置富Malls旗下11大商場將推出兩大消費獎賞計劃，送出總值逾100萬元的豐富現金券；消費總額最高的Fortune+會員，更可獲贈總值超過10,000元的新款智慧家電或電子遊戲產品。

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由4月9日起，置富Malls旗下11大商場，包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、麗港城商場、都會駅、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈、華都大道，推出「消費加倍賞」，送出多間大型連鎖商戶總值逾100萬豐富現金券，包括超市百貨、保健護理、家居生活、零售美食、休閒運動等日常範疇。Fortune+會員於推廣期內在同一商場內任何兩間不同商戶消費滿指定金額，即可換領指定商戶現金券1套，兼且同時賺取Point+積分。

此外，隨著「消費加倍賞」優惠開始，置富Malls旗下4大商場+WOO嘉湖、馬鞍山廣場、置富第一城、都會駅加碼推出最高消費購物賞，推廣期內於場內累積消費總額最高之3名Fortune+ 會員，合共可獲贈總值超過10,000元的新款智慧家電或電子遊戲產品， 包括第5代Apple iPad Air 64GB（Wi-Fi版本）、Dyson 2合1涼風空氣清新機，或Nintendo Switch（OLED款式）遊戲主機。

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責任編輯：嚴浩文