【蘋果政策】蘋果推新續訂機制允許開發商暗調價格　Disney+搶先使用？

▲ 最近有外媒發現，蘋果正改變做法，測試新續訂機制，若用戶無視通知則會視作默認續訂，變相第三方程式允許暗調價格。（法新社圖片）

蘋果（Apple）應用商店App Store一直以來都會提醒用戶，若需要續訂時，可自行選擇是否接受新調整的續訂費用，若無視通知就等同於自動停止續訂。不過，最近有外媒發現，蘋果正改變做法，正測試新續訂機制，若用戶無視通知則會視作默認續訂，變相第三方程式允許暗調價格。

【遊戲熱話】《憤怒鳥》重製版登場！ 改用Unity引擎

【蘋果動向】專攻中小企客戶 蘋果於美國推出訂閱服務

據外媒TechCrunch報道，開發人員Max Seelmen在Twitter上表示，收到Disney+加價的通知，顯示價格將由6.99歐元（約59港元）上調到8.99歐元（約76港元），然而在通知中僅有「確定（OK）」的選項，在按下確定後，則被視為默認會自動續訂。若用戶需要取消訂閱，則需要另外手動取消，才視作拒絕續訂。

消息傳開後，有部分用戶表示擔憂，害怕會有不道德的開發商會藉此暗調價格，令用戶無意中繳交額外的收費。同時也有人質疑，蘋果似乎對Disney+有特殊待遇，與其他iOS的應用程式有不同的標準。

蘋果其後對此作出回應，指現正進行新的測試計劃，以上情況是計劃中的一項預期功能，希望會在未來幾周內可以分享更多細節，暫時拒絕透露其他消息，仍未知計劃中包括的對象，以及合資格使用新功能的應用程式名單。

【蘋果讓步】Apple豁免「特定App」抽成 Spotify、Netflix都有份

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：