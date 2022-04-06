【2022消費券】香港電訊The Club電子現金券低至5折 電子現金券回贈高達500元

2022年新一輪消費券即將推出，香港電訊（06823）The Club宣布推出多個消費優惠，為會員送上折上折優惠計劃。由4月6日起至10月31日，本地居民只要免費登記成為The Club會員，即可於The Club網購平台Club Shopping，以優惠價格選購心水産品。

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The Club會員可以低價購入Club Shopping網購平台的電子現金券。The Club會員於4月7日起，一連4星期於周四上午11時，可以低至5折優惠搶購價值1,000元的Club Shopping電子現金券，即只需港幣500元便可選購價值港幣1,000元的產品。Club Shopping電子現金券可讓會員以至抵價選購The Club家具電品、電子遊戲及配件、美容產品和酒類等服務及產品。數量有限，先到先得。

由4月6日起至10月31日，於Club Shopping選購任何産品（除Club積分換購的産品外）滿指定金額，即送高達500元的電子現金券，供下次消費時抵銷金額，有效期至今年11月30日。是次優惠將不設限額，還可賺取Club積分，多買多賞。

Club Shopping電子現金券回贈詳情

同時，The Club更推出加碼狂賞，精選300多款熱門產品，其中包括GIGABYTE 24吋4K電競螢幕、Logitech賽車方向盤、SONY 43吋4K Ultra HD智能電視、GOOVIS頭戴式3D大螢幕影院眼鏡、Breville智能意式咖啡機、任天堂Switch （OLED款式）白色遊戲主機、iPhone 13 Pro Max天峰藍色128GB智能手機、iPad Pro 12.9吋銀色Wi-Fi 256GB平板電腦、Samsung Galaxy S22 Ultra酒紅色（12GB+256GB）智能手機及韓國Dualsonic Luxury家用HIFU等皇牌產品，低至6折供會員選購。

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此外，The Club將推出兩款Club Shopping電子現金券，分別為2,000元2張及港幣5,000元1張，讓會員延長消費期限到今年12月31日。

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責任編輯：嚴浩文