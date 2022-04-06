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【烏克蘭戰爭】歐盟國累計逐逾300名俄外交官 2日內驅200人

環球社會熱點 13:27 2022/04/06

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俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲各國相繼驅逐俄羅斯外交人員，歐盟成員國更已累積驅逐325名外交人員，其中200名是在烏克蘭布查鎮事件揭露後2日內驅逐。德國媒體報道指，被驅逐人士包括對烏克蘭難民構成具體威脅人士。外媒分析指，預料未來會有更俄羅斯外交官被驅逐。

澤連斯基拒烏去軍事化 擬效法以色列全民皆兵 【下一頁】

烏克蘭布查鎮（Bucha）情況在周末被揭露至今，已有206名俄羅斯外交官及大使館工作人員被歐盟國家驅逐，當中包括義大利、法國、德國等。《衛報》報道，自俄軍於2月24日入侵烏克蘭以來，已有最少325名俄羅斯外交人員被歐盟國家驅逐出境。

德國周一（4日）驅逐40名俄羅斯大使館職員，當地媒體引述情報消息人士指，當局認為該批外交人員，對居住在德國，及俄烏戰爭爆發後抵達德國約30.7萬烏克蘭人構成直接威脅。情報人士還指，相信還有多達2,000名可疑的俄羅斯間諜在德國收集情報。德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）周一形容，被逐外交人員每日在德國工作，但反對德國的自由，亦反對德國社會的凝聚力。

澤連斯基斥俄軍如「伊斯蘭國」 控其殺平民為樂 【下一頁】

西班牙是最近一個驅逐俄羅斯外交人員的歐盟國家，外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）出席內閣會議後表示，布查鎮平民被屠殺情境令人難以忍受，被驅逐的25名俄羅斯外交人員對國家利益構成威脅。意大利亦在周二（5日）宣布，出於國家安全原因驅逐30名俄外交官，並指已召見俄羅斯駐意大利大使告知決定。

同樣在周二採取行動的還有斯洛文尼亞，該國在周二宣布驅逐33名俄羅斯外交官。而愛沙尼亞則表示驅逐14名俄羅斯領事館工作人員，當中包括7名外交官，葡萄牙則許宣布驅逐10名。瑞典外交部亦表示，將通知3名從事非法行動的俄羅斯外交官離開。丹麥外交部表示雖然不會驅逐俄羅斯大使，但要求15名從事間諜活動的俄羅斯情報官員在14日內離境。

《衛報》分析指，未來將有更多俄羅斯外交人員被驅逐離境。俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）周二表示，驅逐行為是預先協調行動的一部分，警告行動會適得其反及產生長期影響。他形容行動對雙邊關係及外交討論渠道都是一個打擊，並指俄羅斯將採取報復措施。

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責任編輯：李俊儀

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