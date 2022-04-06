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【疫市營商】疫情催谷日本動漫熱　紀伊國屋書店海外分店　5年內擬增至100間

商業 12:47 2022/04/06

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紀伊國屋書店目標在5年內，把海外分店增至100間。（紀伊國屋書店Twitter圖片）

日本大型書店紀伊國屋書店正計劃加快海外擴充，受惠於新冠疫情令日本漫畫等人氣進一步高漲。紀伊國屋書店目標是5年內，海外分店要增至100間，未知香港會否也是插旗地點之一？

【好想去旅行】日商務酒店變陣　「電競住宿」體驗冀助復甦

據日經中文網報道，紀伊國屋書店在2021財年的財報顯示，營業收入按年僅增長1%，但純利卻增2倍至15億日圓（約9,488萬港元）。而且，收入增幅是來自海外部門，按年升10％，達到171億日圓（約10.8億港元）。
 
海外市場以「售罄」為目標

紀伊國屋書店的社長高井昌史在財報發佈會上表示，因新冠疫情而面臨困難，但美國和新加坡等海外基地表現強勁。自1969年起，紀伊國屋書店便首先在美國舊金山開設海外分店，並以美國和亞洲為海外市場的重心。至今，該品牌已在新加坡和杜拜等地已擁有42間店舖。

紀伊國屋書店營運海外分店，大多是以直營方式。個別市場採購甚麼產品，則由當地聘用的工作人員負責磋商。由於海外書店的採購屬於進口，退貨成為風險，故各店舖市場營銷皆以「售罄」為目標。

動漫迷漸增　帶動書本、雜貨收入

另一方面，新冠肺炎疫情令民眾更常留家消遣，在串流平台如Netflix等觀看動漫的人亦漸增，接觸日本的動畫後想閱讀原作的需求也有所增加。漫畫熱潮除了帶動書本銷售，與作品相關的手辦和各種周邊產品、畫冊，亦為收入帶來積極影響。2021財年的美國店舖雜貨的營業收入，按年急增2倍以上。

在電子書崛起下，實體書店面臨嚴峻挑戰。以紀伊國屋書店為例，海外店舖大部分屬於應邀開店。由於書店的利潤率正在降低，若根據邀請開店，則可探索能相互妥協的條件。目標於2027年在日本國內和海外分別增至100間店舖，紀伊國屋書店表示：「來自海外的合作洽談非常踴躍」。由於日本國內書店增長乏力，海外業務的成敗將很大程度影響紀伊國屋書店今後的前景。

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責任編輯：葉泳珊

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