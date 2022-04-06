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【可持續發展】美銀去年籌集並撥款約2500億美元開展可持續金融業務　金額創新高

Hot Talk 12:47 2022/04/06

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【可持續發展】美銀去年籌集並撥款約2500億美元開展可持續金融業務　金額創新高

美國銀行Bank of America（美：BAC）2021年籌集並撥款約2,500億美元開展可持續金融業務，為2030年前1.5萬億美元可持續金融目標的一部分，涉及金額不但遠超2020年的水準，更創歷史新高。美銀設定目標令融資業務、運營和供應鏈於2050年前實現淨零溫室氣體排放，去年代表超過182位客戶承銷471億美元的環境、社會及管治（ESG）主題債券。

持續擴大並改革其綠色及可持續金融的業務和產品

美銀表示，持續擴大並改革其綠色及可持續金融的業務和產品，其中包括增加以資産爲基礎的融資、爲可再生能源和能源效益項目提供顧問服務和進行融資；可持續運輸（以電動車和可持續燃料爲重點）；可持續糧食和農業；淨水與衛生；和碳捕集與抵消方案。

美銀同時不斷推動具包容性的社區發展，重點領域包括經濟適用房、醫療保健、教育、數字和普惠金融，以及爲少數民族和女性主導業務和服務不足的社區爭取更多資金。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

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美股 ESG 債券 可持續發展 金融 銀行 美國銀行（BofA，美：BAC）

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