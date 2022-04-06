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【血汗工廠】亞馬遜擬推內部通訊程式　加入「河蟹」功能禁員工討論某些話題？

科技 13:05 2022/04/06

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根據The Intercept獲得的內部檔案顯示，亞馬遜計畫在內部通訊程式中，加入自動字詞監察功能。

電子商貿平台亞馬遜（Amazon）全球員工數量超過130萬，為方便內部作溝通及配合，有外媒指出亞馬遜正計畫推出內部通訊程式，不過，此通訊程式設有不少限制，據悉亞馬遜會在程式中新增內容過濾器，禁止員工討論與公司福利條件和組織工會有關的話題。

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外國媒體The Intercept報道指，有知情人士透露， 亞馬遜高層在去年11月進行會議，並討論建立內部社交平台，而在會議期間，高管討論了「社交媒體的陰暗面」，並同意監控員工發布的文章內容。

根據The Intercept獲得的內部檔案顯示，亞馬遜計畫在內部通訊程式中，加入自動字詞監察功能，將涉及批評工作環境的詞語，例如：Slave Labor（奴隸勞動）、 Living Wage（生活工資）、Diversity（多樣性）等字詞，全都設在「河蟹」清單中，就連Restrooms（廁所）也不能出現。

亞馬遜發言人回應外媒The Verge查詢時指，團隊一直尋求新方法協助員工溝通。但目前通訊程式並未獲批准，暫時未能透露更多詳情，也未確定最終會否推出。

【智能喇叭漏洞】Amazon Echo現「自我攻擊」漏洞！　黑客可監聽、控制其他智能家電

責任編輯：曾曉汶

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