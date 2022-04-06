以研究：60歲或以上打第4針疫苗 保護力料維持數周

多國相繼批准長者或高危群體接種第4針新冠疫苗。但以色列一項研究指，60歲或以上人士接種4針新冠疫苗的重症率明顯較低，但預防感染Omicron變種的功效恐只能維持數周。

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以色列今年1月批准所有60歲或以上民眾、醫護及免疫系統弱人士接種第4針新冠疫苗，成為全球首批開打第4針國家。合資格者可於接種第3針後4個月接種第4針。

以色列衛生部人員率領這項研究，分析於今年1月至3月Omicron變種在當地成為主流毒株期間，全國超過125萬名60歲或以上已接種疫苗人士的健康記錄。

團隊周二（5日）於《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）發表研究結果。研究比對已接種4針疫苗及僅接種3針疫苗群組，發現4周後僅接種3針疫苗的重症率高出3.5倍。

研究指60歲或以上群體接種第4針疫苗後的確診感染率較低，但上述保護力會於接種第4針的4周後逐漸下降，在8周後更會幾乎消失。

但研究並沒有提供關於年輕人接種第4針疫苗的數據。

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以媒引述以色列早前發表的一項研究結果指，第4針對保護年輕和健康人士免受感染的效果不大，但可有效預防有症狀感染。

而以色列上月另一項未經同行評審的研究則表明，第4針有助降低Omicron變種疫情期間的長者感染死亡人數。

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責任編輯：鄭錦玲