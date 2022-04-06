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【大行看法】渣打梁振輝：恒指料暫於22000點上下2000點波動　看好能源股、金融股及工業股

股市 12:50 2022/04/06

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渣打梁振輝預計，恒指暫於22000點上下以2000點幅度區間波動，看好能源股、金融股及工業股。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，港股估值繼續吸引，但不會有顯著突破，後市要等待催化劑出現。他解釋，內地第二季為保增長或有降準、適度減息等利好政策出台，而美元後市回落亦有機會利好資金流入港股，兩者都有機會成為港股第二季催化劑。

整體而言，鑑於內地因應經濟形勢加大政策支持，中國股票表現仍有望跑贏全球股票。梁振輝續指，恒指短期內下試第一季18000點低位之機會不大，惟由於現價已較低位反彈不少，加上聯儲局5月份加息半厘的機會愈來愈大，市場將繼續反映有關因素，並對港股造成一定壓力，恒指暫料在22000點上下以2000點的幅度區間波動。

他補充指，儲局5月加息縮表未必對股市太大影響，因中間已有很長時間予市場作消化。過往經驗亦顯示，股市於加息後3個月走勢先反覆，其後再重拾升勢。與此同時，俄烏戰爭對股市的影響亦可望逐步降低，整體股市經歷第一季波動後下半年有機會造好，故第二季會是儲貨期。

美國孳息曲線倒掛惟今年衰退風險言之尚早

板塊方面，渣打未來6至12個月看好能源股、金融股及工業股，指油價仍有機會造好，而且加息利好金融股，工業股除製造業股股份，亦看好出行相關的航空股與汽車股。至於核心持倉板塊則有通訊、物料、必需品、健康護理及科技，但不看好非必需品股、房地產股及公用事業股。中資科網股方面，他直言高增長故事已失色，盈利不如以往預期高，畢竟監管法規風險仍未完全明朗，政策透明度提高的機會暫時亦不太高，即使估值吸引或會令投資者入市，但該板塊上升潛力不大，長期部署催化劑欠奉。

雖然美國孳息曲線倒掛引發美國衰退憂慮，渣打認為衰退風險言之尚早，因該行所觀察的12項經濟指標中，暫時僅兩項有所惡化。其他資產方面，金價在美元走弱下未來12個月有望高見2200美元，除俄烏戰爭外，通脹預期升溫亦可望支持金價。渣打亦偏好高息債，尤其留意亞洲美元債，因亞洲高息債受惠內地監管放鬆與政策支持，中長線具投資潛力。

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記者：余倩敏

港股 經濟 股票 降準 投資策略 金價 恒生指數 加息 梁振輝 板塊

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