▲ 【全球富豪榜】李嘉誠登胡潤全球房地產企業家榜首 恒大許家印財富下跌最多

胡潤研究院發布《2022胡潤全球房地產企業家榜》，長和系創辦人李嘉誠以2050億元（人民幣‧下同）的財富，成為全球房地產首富。

排名第二為恒基地產 （00012） 創辦人李兆基，財富達1700億元；碧桂園 （02007） 楊惠妍以1650億元排名第三。

另外，胡潤指有57人財富比去年增長，其中增長最多的是九倉 （00004） 前主席吳光正，增長300億元，而財富下降最多的是中國恒大 （03333） 股東兼主席許家印，其財富減少1500億元。

胡潤發現，全球前100名房地產企業家總財富4.2萬億元，其中中國有52人居首；其次是美國，有17人；英國以8人排第三；印度以6人緊隨其後。過去一年財富平均增長5% ，其中，中國房地產企業家財富平均縮水3% ，美國房地產企業家財富平均增長10%

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編輯：姚卓然