  • 26°C
香港時間 : 2022406日 (三) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球富豪榜】李嘉誠登胡潤全球房地產企業家榜首　恒大許家印財富下跌最多

Hot Talk 12:36 2022/04/06

分享：

【全球富豪榜】李嘉誠登胡潤全球房地產企業家榜首　恒大許家印財富下跌最多

胡潤研究院發布《2022胡潤全球房地產企業家榜》，長和系創辦人李嘉誠以2050億元（人民幣‧下同）的財富，成為全球房地產首富。

排名第二為恒基地產 （00012） 創辦人李兆基，財富達1700億元；碧桂園 （02007） 楊惠妍以1650億元排名第三。

另外，胡潤指有57人財富比去年增長，其中增長最多的是九倉 （00004） 前主席吳光正，增長300億元，而財富下降最多的是中國恒大 （03333） 股東兼主席許家印，其財富減少1500億元。

胡潤發現，全球前100名房地產企業家總財富4.2萬億元，其中中國有52人居首；其次是美國，有17人；英國以8人排第三；印度以6人緊隨其後。過去一年財富平均增長5% ，其中，中國房地產企業家財富平均縮水3% ，美國房地產企業家財富平均增長10%

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

相關文章：

【全球富豪榜】2022胡潤全球富豪榜：馬斯克蟬聯全球首富　農夫山泉鍾睒睒跌失落十大但力守中國第一

【Facebook母企】Meta高位失4萬億市值　拱手助騰訊重上全球十大市值公司

【烏克蘭戰爭】英國凍結7位俄羅斯富豪資產　包括車路士班主阿巴莫域治、俄鋁大股東歐柏嘉

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
港股 許家印 吳光正 李嘉誠 中國恒大（03333） 碧桂園（02007） 恒基地產（00012）

上一篇文章

【可持續發展】美銀去年籌集並撥款約2500億美元開展可持續金融業務　金額創新高

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等多家分行陸續恢復營業、滙豐29分行隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Twitter】馬斯克入股後獲任命為Twitter董事、改稱為「主動投資者」　Twitter次日乏力僅升2%
【Twitter】馬斯克入股後獲任命為Twitter董事、改稱為「主動投資者」　Twitter次日乏力僅升2%
【港股ADR】阿里美股低港4.4%　騰訊ADR低2.3%（不斷更新）
【港股ADR】阿里美股低港4.4%　騰訊ADR低2.3%（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局會議紀要公布前　道指期貨偏軟跌23點（不斷更新）
【美股期貨】聯儲局會議紀要公布前　道指期貨偏軟跌23點（不斷更新）
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
【高息股攻略】內地樓市復甦　券商首推3隻內房股、現價股息率均逾4厘
【高息股攻略】內地樓市復甦　券商首推3隻內房股、現價股息率均逾4厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款