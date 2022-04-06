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受益於油價高企 俄羅斯料4月多賺752億

環球經濟金融 12:31 2022/04/06

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俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，全球多國先後禁止入口俄羅斯原油，導致油價瞬速上升。俄羅斯政府估計，受益於油價高企，俄羅斯可在4月於能源貿易中多賺取7,984億盧布，或有助俄政府紓緩因制裁而產生的外匯儲備壓力。

【烏克蘭戰爭】普京兩女或成目標 歐美料再制裁俄 【下一頁】

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俄羅斯財政部周二（5日）表示，俄國3月能源貿易收益較預期7900億盧布（約737億港元），少賺3020億盧布（約283億港元）。俄羅斯3月向前蘇聯國家出口153億立方米天然氣，為能源貿易主要收入來源。

自2月底俄烏戰爭掀起戰幔，西方國家陸續鎖定俄羅斯能源祭出制裁，並設法降低依賴俄國能源供應。油價自此持續高企，俄財政部預計因此4月可多賺7,984億盧布（約752.4億港元）收入。俄羅斯自4月1日起，已要求不友好國家必須以盧布結算天然氣交易，但遭不少買家拒絕。

因近半6400億美元（約5.016萬億港元）外匯與黃金儲備被凍結，俄羅斯政府需要更多手頭外匯儲備，應付維持日常社會運作及償還債務。

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責任編輯：吳漢培

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