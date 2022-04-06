【虛擬銀行】WeLab宣布委任李錦榮為顧問　推動WeLab Bank智能理財顧問服務發展

▲ 【虛擬銀行】WeLab宣布委任李錦榮為顧問 李錦榮將推動WeLab Bank智能理財顧問服務發展

WeLab宣布委任李錦榮（Bruno Lee）為顧問，李錦榮將負責推動WeLab旗下WeLab Bank快將推出的智能理財顧問服務發展，李錦榮已於4月1日正式履新。

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WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，李錦榮將為WeLab Bank即將面世的財富管理業務項目提供專業意見，深信憑藉李錦榮在財富管理上的豐富經驗及專業知識，結合集團在金融科技及數碼金融服務的優勢，將有助提供最佳的數碼財富管理服務和提升智慧銀行體驗，並為未來的跨境理財業務做好準備。

李錦榮縱橫金融界30年，他在加入WeLab成為顧問前，曾任宏利亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管、香港滙豐零售銀行及財富管理部亞太區財富管理業務主管及富達國際投資擔任亞洲（日本除外）零售業務區域主管等職位。

李錦榮表示，期望能與WeLab一同運用金融科技和財富管理的專業知識，以創新思維重塑財富管理服務。

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