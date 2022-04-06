  • 25°C
香港時間 : 2022406日 (三) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】WeLab宣布委任李錦榮為顧問　推動WeLab Bank智能理財顧問服務發展

Hot Talk 12:27 2022/04/06

分享：

【虛擬銀行】WeLab宣布委任李錦榮為顧問　李錦榮將推動WeLab Bank智能理財顧問服務發展

WeLab宣布委任李錦榮（Bruno Lee）為顧問，李錦榮將負責推動WeLab旗下WeLab Bank快將推出的智能理財顧問服務發展，李錦榮已於4月1日正式履新。

WeLab Bank推Tesla車貸推廣　還款利率3.68厘【下一頁】

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，李錦榮將為WeLab Bank即將面世的財富管理業務項目提供專業意見，深信憑藉李錦榮在財富管理上的豐富經驗及專業知識，結合集團在金融科技及數碼金融服務的優勢，將有助提供最佳的數碼財富管理服務和提升智慧銀行體驗，並為未來的跨境理財業務做好準備。

李錦榮縱橫金融界30年，他在加入WeLab成為顧問前，曾任宏利亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管、香港滙豐零售銀行及財富管理部亞太區財富管理業務主管及富達國際投資擔任亞洲（日本除外）零售業務區域主管等職位。

李錦榮表示，期望能與WeLab一同運用金融科技和財富管理的專業知識，以創新思維重塑財富管理服務。

【ET財智Talk】美國加息或提速　應否趁低息轉按？ 經絡曹德明分析樓市最新形勢（立即收看）

相關文章：【港產獨角獸】WeLab收購印尼銀行融資19億元　有信心匯立銀行虧損今年見頂

相關文章：【電子消費券2022】Mox：客戶數目逾25萬　合資格消費者指定邀請碼開戶　在消費券外賺取1000元現金回贈

開啟hket App，閱讀全文
虛擬銀行 WeLab 財富及資產管理 金融 Fintech 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介中石化｜中國白銀、玖紙、比亞迪、吉利、騰訊最新部署

下一篇文章

【新冠藥物】開拓藥業半日升1.5倍　旗下新冠藥普克魯胺可有效降低住院或死亡率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
【熔斷機制】國泰航空曼徹斯特航班觸發熔斷禁著陸7日　料不影響航班安排
【高息股攻略】內地樓市復甦　券商首推3隻內房股、現價股息率均逾4厘
【高息股攻略】內地樓市復甦　券商首推3隻內房股、現價股息率均逾4厘
【Twitter】馬斯克入股後獲任命為Twitter董事、改稱為「主動投資者」　Twitter次日乏力僅升2%
【Twitter】馬斯克入股後獲任命為Twitter董事、改稱為「主動投資者」　Twitter次日乏力僅升2%
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
買港股策略：第二季執倉必睇：5大必有板塊、11隻股份推介
【港股ADR】阿里美股低港4.4%　騰訊ADR低2.3%（不斷更新）
【港股ADR】阿里美股低港4.4%　騰訊ADR低2.3%（不斷更新）
【美股收市】儲局理事料最快5月縮表 納指挫2.3% 道指倒跌280點
【美股收市】儲局理事料最快5月縮表 納指挫2.3% 道指倒跌280點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款