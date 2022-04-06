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【石Sir午市閒談】今日推介中石化｜中國白銀、玖紙、比亞迪、吉利、騰訊最新部署

股市 12:29 2022/04/06

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恒生指數中午收報22181點，跌320點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中石化 （00386） ，另亦會分析中國白銀 （00815） 、玖紙 （02689） 、比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 、騰訊 （00700） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國石油化工股份（00386） 中國白銀集團（00815） 玖龍紙業（02689） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 騰訊控股（00700） 石鏡泉

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